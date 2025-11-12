Se reveló el escandaloso motivo por el que Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez

Tal cómo sucedió con Luzu TV, se canceló la visita de la actriz al canal de Olga donde iba a ser entrevistada por la conductora.

Con la cancelación de la visita de la China Suárez a Olga (y más temprano a Luzu TV ), se suman nuevas polémicas a la escandalosa vida de la actriz. Y, ahora, Migue Granados blanqueó la trastienda de la fallida entrevista de Paula Chaves a Eugenia con motivo de su nueva ficción.

“Creo que la China y Paula comparten manager. Entonces, la primera idea de la nota a la China fue que se la haga Paula, según su prensa. Y Paula, la verdad que dijo que no ". Ahí el dueño de Olga explicó las razones de la conductora: “Por una cuestión de que había que hablar del tema. O sea, no iba a hablar solo de la serie. Había que hablar del tema y la verdad que Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas“.

“Eso fue lo que ella dijo y me parece que está bien. Y obviamente, por un lado decir, no. Esa es la explicación que ella nos dio y para mí estuvo re buena”, bancó Migue a Paula. “Como Laura Ubfal a decir que Olga era hincha de Wanda. Nosotros tiramos un tuit jodiendo como que la China estaba cancelada, porque no vino. Fue un chiste. Cuando eso excedió a nuestros seguidores que entendieron el chiste, borramos el tweet porque ya estaban bardeando la mina", siguió.

china-suarez-portada (1)

“Me llamó la China y me dijo, ¿tenemos buena onda o no? Sí, claro. Porque ella vino muchas veces. Hace poco grabé una serie que está mi mujer ahí. Cero drama con la China". Al final, Migue Granados se mostró conforme con su decisión de haber desistido de la entrevista a la China Suárez, en pleno escándalo con Wanda Nara por Mauro Icardi: “A nosotros cuando hay quilombo, no nos sirve”.

Por qué Paula Chaves se distanció de la China Suárez

Paula Chaves decidió ponerle fin a las especulaciones y habló sobre su vínculo actual con la China Suárez, luego de que durante los últimos años se hablara de un fuerte distanciamiento entre ambas.

En una nota que dio a LAM, la modelo y conductora respondió sin vueltas cuando le preguntaron si seguía en contacto con la actriz: “Se rompió la cotidianeidad, no el vínculo. A veces pasa que en la vida te vas alejándote de personas, o mismo por el día a día, los chicos, las rutinas, el colegio. Nunca pasó nada en concreto, sino que simplemente la relación se fue enfriando”.

image

En otro tramo de la charla, Chaves -que dejó en claro que no tendría problema de entrevistar a la actriz- también se refirió al revuelo que se generó por la supuesta negativa de Nico Occhiato a entrevistar a la China en su programa de streaming por LUZU TV: “Opinar sobre cosas que de verdad no sé si son ciertas, no me parece. No sé si fue cierto que Nico la rechazó, entonces no me quiero subir a algo que no tengo ni idea y no puedo opinar”, cerró Paula, de manera contundente.