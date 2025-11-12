Diego Leuco rompió el silencio y reveló qué fue lo que pasó con la China Suárez

La China Suárez se encuentra en Argentina para promocionar "Hija del Fuego, la Venganza de la Bastarda", la nueva serie que estrenará la actriz en Disney+. En medio de todo esto, se generó una fuerte polémica, ya que las entrevistas con LUZU TV y OLGA fueron dadas de baja por ambos streaming .

Yanina Latorre compartió el chat de Diego Leuco , quien decidió hablar tras el escándalo que se generó: "A mí me parece que pueden pedir lo que ellos crean mejor, pero ante la insistencia y el es así o nada preferimos no hacer nada".

Luego, agregó: "Pero no desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima y no es igual viste, pierde un poco de gracia. Pero nobleza obliga y quiero decirlo, recién me llamó la China y la mánager. Ellas me dicen que nunca fue así, que es un malentendido, son cosas que pueden pasar y lo entiendo".

El conductor de Antes Que Nadie subrayó en el final que "les dije de mi parte que todo bien y que la próxima hacemos nota". Lo cierto es que esto le generó una nueva polémica a la China Suárez y la estadía en el país comenzó de una manera muy escandalosa.

Bajaron a la China Suárez de Luzu tras las exigencias de la actriz

El anuncio con bombos y platillos de su participación en Antes que nadie, programa de Luzu TV duró menos de lo esperado. Es que tras confirmar la participación de la actriz en el programa que conduce Diego Leuco, la propia China Suárez decidió dar un paso al costado y no aceptar la invitación.

Laura Ubfal fue la primera en hacer referencia a que el rechazo a la actriz por parte de los programas de streaming fue inmediato. De hecho, Disney ofreció a la China para hacer notas en la semana de promoción de su serie en Olga, pero no hubo aceptación. Por cierto, la periodista aseguró que la novia de Mauro Icardi quería puntualmente ir al programa de Paula Chaves con quien hoy está enemistada.

“Nico Occhiato dejó sin nota a China Suárez. Ella solo quería hacer nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu no estará en el programa de Diego Leuco. Final… que busque a sus voceros habituales”, escribió en un tuit la periodista. Rápidamente, la actriz tomó cartas en el asunto y respondió sin filtros.

“Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como loro lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad… hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejas. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema”, escribió en respuesta a Ubfal dejando en claro su mala relación.