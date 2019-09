Escuelita VI: penas de hasta 11 años para los nueve acusados

El ex integrante del destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén Sergio San Martín fue condenado a siete años, en tanto que Jorge Molina Ezcurra y Jorge Di Pasquale, a seis años.

El Tribunal impuso cinco años al ex interventor militar del municipio de General Roca (Río Negro) Fernando Zárraga, y 4 años al ex comandante de Gendarmería Nacional Jorge Sachitella, en tanto dispuso tres años de cumplimiento condicional para el ex miembro de inteligencia Carlos Benavídez.

Los jueces rechazaron los planteos de nulidad del juicio de las defensas públicas y la baja de beneficios previsionales de los imputados solicitada por la fiscalía y las querellas.

El juez Alejandro Cabral, culminada la lectura del veredicto, dijo en declaraciones a la prensa que “lo fundamental es escuchar a las víctimas, a cada una de ellas para poder entender todo el contexto histórico y lo que se vivió acá en la época del proceso”. “Todo lo que sucedió fue una locura y nunca más puede suceder eso”, afirmó.

Además, sostuvo que “la Justicia debe cambiar, debe acelerar los procesos, debe ser más ágil y solucionar este tipo de causas rápidamente y eficazmente porque es una deuda que tiene la justicia con toda la sociedad”.

Previamente, Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, se dirigió a los jueces de pie y les reclamó justicia para aquellas madres que han fallecido “sin saber qué pasó con sus hijos”.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani señaló que “se han establecido las responsabilidades criminales de todos los imputados lo que nos parece importante, aunque hay que ver los fundamentos de la sentencia”. A su vez agregó: “Nosotros siempre apelamos las penas bajas pero hay que ver los fundamentos porque los montos difieren en mucho con lo que pedimos”.

El abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), Bruno Vadala, expresó que “para nosotros no hay atenuantes que imponga una pena baja dentro de un máximo posible y al parecer así lo entendió el Tribunal pero habrá que conocer los fundamentos”.

La abogada de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Natalia Hormazábal, rechazó las condenas impuestas y las calificó de “agraviantes”.

Las penas pedidas por fiscal federal Palazzani fueron de entre 20 y 6 años de prisión, en tanto las querellas de la APDH pidió condenas de 20 a 10 años, y el CEPRDH, prisión perpetua para todos los imputados al acusarlos por el delito de genocidio.

Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa solicitó la absolución de los ocho ex jefes militares y de inteligencia imputados.

El juicio conocido como “Escuelita VI” comenzó el 10 de junio pasado para investigar los casos de 10 víctimas de la región, una de las cuales, Juan Herman, oriundo de Bariloche (Río Negro), permanece desaparecido.

El próximo tramo de estos procesos judiciales por delitos de lesa humanidad no tiene fecha aún, si bien se ha elevado a juicio y cuenta con un tribunal constituido.

