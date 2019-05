Escuelita VI: el 10 de junio inicia el juicio a represores

Los imputados son Oscar Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI; los ex jefes del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale. También se juzgará a Emilio Sacchitella, segundo comandante de Gendarmería en Junín de los Andes; Néstor Castelli, interventor rionegrino; Carlos Benavídez, ex sargento primero del Destacamento de Inteligencia 182, y el ex coronel Fernando Zárraga, interventor de la Municipalidad de General Roca.

Se investigarán los secuestros de Jorge Enrique Esteban, corresponsal de Clarín en Neuquén, y su esposa María Teresa Oliva, trabajadora de prensa de la Legislatura provincial, ocurridos en julio de 1978.

También la detención ilegal en julio de 1976 de María Cristina Parente, quien trabajaba en el área de prensa de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Parente fue golpeada y torturada en la delegación de la Policía Federal y trasladada al centro clandestino de detención La Escuelita.

Las otras víctimas incluidas en este sexto juicio son Fernando Ubaldini y María del Luján Gómez, Oscar Escobar, Oscar Olivera, Vicente Iantorno, Ernesto Sifrei y Juan Marcos Herman. Algunas de las víctimas fueron trasladadas a la Escuela de Instrucción Andina, que funcionaba como centro clandestino de detención y torturas, a cargo de Castelli.

El 18 de junio comenzarán a declarar los más de 35 testigos.

Postergación que causó malestar

El sexto proceso judicial de la causa denominada La Escuelita estaba previsto que empezara el 15 de abril. La causa del retraso fue la designación del juez Alejandro Cabral como integrante del Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén. El 2 de mayo, el Poder Ejecutivo Nacional designó a Cabral.

La postergación que se extendió dos meses provocó el malestar de los organismos de derechos humanos y de las querellas.

