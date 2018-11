Escribió una conmovedora carta para su perro perdido

“Se cumplen 9 días de que no veo a mi perrito, a mi bebé, a mi Lacky. Tal vez a otros les puede parecer una boludez, pero a mí no. Yo lo amo y lo extraño mucho. Me lo regalaron cuando tenía 45 días. Lo criamos junto a mi pareja dándole amor y lo mejor. Regañando cada vez que se hacía pis sobre la cama, sacando las sábanas y volviendo a subirlo para jugar con él. Veterinario jamás le faltó. No es de raza, pero es nuestro hijito”, escribió.