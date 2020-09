Escapó de una clínica y chocó contra un camión en Ruta 22

"En ningún lado hemos tenido esta persecución , de más de 80 o 90 kilómetros. No es algo que se vea seguido en ningún lugar", reconoció Adrián Lamela, comisionado de Fomento de Chelforó, en diálogo con La Súper. Mientras caminaba por el pueblo, el mandatario sintió la explosión producto del choque y una vez en el lugar se enteró de la verdadera situación.

La persecución habría iniciado en el ingreso a Cervantes ya que en el control policial observaron unas maniobras sospechosas y un oficial le pidió que se detenga, pero el conductor no lo hizo y continuó su marcha. Así, se pidió colaboración a otros puestos policiales de Mainqué, Ingeniero Huergo, Villa Regina y Chichinales.

Nada pudo detenerlo hasta que llegó a Chelforó, donde chocó contra un camión que intentaba subir a la Ruta 22 y volcó. "Sentí un sonido fuerte de un vehículo que pasó. Cuando giro la cabeza, lo único que veo es una baliza y siento el impacto. Vuelvo a girar la cabeza y veo otra baliza y una nube de polvo que se había levantado", relató Lamela, quien en un principio pensó que sólo se trataba de un accidente de tránsito.

"Lo primero que se me ocurre es ir a asistir. No teníamos noticias de que era una persecución", puntualizó, y dijo que al hombre "se lo notaba alterado por el accidente, no se lo notaba inconsciente de la situación, y pedía que lo dejen continuar".

Hasta que el conductor llegó a Cervantes, sin embargo, también transitó por el control del puente carretero en Cipolletti, desde donde precisaron no tener información respecto a lo ocurrido.

Según se supo, el hombre tendría problemas psiquiátricos y habría escapado de una clínica neuquina donde permanecía internado. Desde allí, habría ido hasta la casa de su madre, sacó la camioneta e inició el viaje que terminó 140 kilómetros después con un fuerte accidente. El hombre tuvo heridas de diversa consideración y fue trasladado al hospital de Villa Regina.