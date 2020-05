El mensaje fue viralizado por la mujer, quien -según Catriel25Noticias- radicó la denuncia en la Comisaría 9° este lunes por la tarde.

Al mismo tiempo, tras el revuelo, el pastor grabó un video en el que pidió disculpas por lo ocurrido y negó haber enviado esa grabación. "Teóricamente yo lo envié, pero yo estoy consciente y seguro que ese video yo no lo envié a esa señora y nadie lo enviaría. Lamentablemente ese video llegó ahí", empezó diciendo el hombre quien, sin embargo, no negó ser él mismo el que aparece en la grabación.

"Esta mañana cuando me voy a levantar para preguntar cómo estaba, si Dios le había sanado el dolor de cabeza, me encuentro con esto, con que estaba bloqueado. Miro el video y veo que estaba ese video. Le mando por Messenger pidiendo disculpas, diciéndole que no sé cómo llegó ese video ahí, estaba bloqueado", continuó explicando.

"Después me llama el esposo enojado, y está bien que esté enojado. Creo que a cualquiera que nos hubiese pasado eso estaríamos reaccionando de la misma manera, le pedí disculpas a él, le pedí disculpas a la señora", agregó el pastor, y lanzó: "Yo no soy así de mandar videos a nadie así que pido disculpas. La verdad que no hubo acoso ni tampoco me provocó ni nada por el estilo".

