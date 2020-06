“A veces en las notas cuando me preguntan por qué crees que no surgen nuevos valores que reemplacen a los conductores, ahí los ves. Son muchachos que muchos están sobrevaluados y sobreestimados para mí gusto”, indicó Casella.

“Con respecto a fumarse un cigarrillo de marihuana, nosotros no vamos a criticar la vida personal de nadie que lo que haga, ni mucho menos entrar en la discusión de si es un determinado estupefaciente recreativo, que no hace daño. Es una discusión para otro programa. Lo que yo te digo es que tipos con mucha calle recorrida y que incluso han pasado por adicciones fulerísimas y que hoy rescatan pibes de situaciones jodidas, que no son caretas, te dicen que a veces empiezan porque pintó. Les pintó un día un fasito, y después otro día pintó la cocaína, y después otro día pintó dejarse, hacerse homosexual por ahí por una noche, porque pinta. No está bueno esto en televisión”, Explicaba Casella y de inmediato comenzaban las repercusiones en las redes sociales.

https://twitter.com/elbetocasella/status/1271615745068318721 Es cierto: mal empleado el término "homosexual". Me refería a pibes que, en recuperación, cuentan con dolor que se los cogieron en una noche jodida de drogas, cuando no podían oponer resistencia. Sí se los violaron. Sólo "porque pintó". No se me hagan los progres, nenes de mamá.. — Beto Casella (@elbetocasella) June 13, 2020

Como si fuera poco, el conductor en Twitter intentó explicar lo que quiso decir, pero la empeoró. “Es cierto: mal empleado el término homosexual. Me refería a pibes que, en recuperación, cuentan con dolor que se los cogieron en una noche jodida de drogas, cuando no podían oponer resistencia. Sí, se los violaron. Sólo porque pintó. No se me hagan los progres, nenes de mamá”, escribió.

Las críticas llovieron de inmediato y miles de personas cuestionaron los dichos de Casella.

Embed

LEÉ MÁS

Vecinos de Martín Fierro cortan Ruta 65 tras el accidente con un transformador

Gendarmería controlaba la cuarentena y encontró marihuana