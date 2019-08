Entró una rata a la escuela 258 y causó un gran revuelo

Según indicó el coordinador local del CPE, Roberto Pihuala, la vicedirectora debió pedir autorización al CPE antes de proceder a la suspensión, y que la situación no lo ameritaba.

“La suspensión de las clases corrió por orden de la vicedirectora, el supervisor no ordenó nada. Eso no se puede hacer. Estuvieron presionados por la Unter. Hablé con el supervisor y me dijo que no estaba enterado de nada porque se encontraba en una escuela en las Perlas sin señal de celular”, expresó Pihuala.

Dijo que él informó a la Dirección de Nivel sobre lo ocurrido y que será la Junta de Disciplina quien decida si corresponde o no sancionar a la vicedirectora y hasta se le podría iniciar un sumario administrativo.

“Se pusieron los cebos correspondientes en la escuela, y algunos en los salones por la noche. Hoy por la mañana no se detectó ningún roedor en las trampas por lo que creemos que era un ratón que vino de afuera, y se fue. La escuela estaba limpia, y está con actividades normales”, contó Pihuala.

Desde el colegio indicaron que pese a los trabajos de las cuadrillas, las familias decidieron no enviar a sus hijos al colegio en la jornada de hoy y que se detectó un nivel de ausentismo casi total.

El gremio Unter envió un comunicado en el que informó sobre “maltrato” a las autoridades del colegio por parte del coordinador local del CPE. “Repudiamos estas prácticas que una vez más se reiteran por parte de esta misma persona ejerciendo violencia sobre los equipos directivos, pretendiendo complicidad funcional y silencio obediente. Exigimos el cese de la violencia y amenazas del funcionario bajo apercibimiento de iniciar las acciones gremiales y legales correspondientes”, expresaron.