Entregaron 21 sillas de ruedas a discapacitados

Según se explicó, las personas beneficiadas llegaron desde Zapala, Neuquén, Allen, Roca, Fernández Oro, Cinco Saltos y de varios barrios de Cipolletti.

La cipoleña Noemi Bascur, referente de la ONG Manos que Ayudan, contó que muchas de las sillas de ruedas entregadas fueron para renovar las viejas o que quedaron chicas, pero además había muchos pacientes que estaban inmovilizados porque no tenían cómo desplazarse.

“En la región hubo muchos pedidos y contactamos a Manos que Ayudan como intermediario. Hoy entregamos 21 sillas, pero vamos a volver todos los meses con 5 sillas más”. Laura Reginatto Coordinadora de la ONG Cilsa

Por su parte, Laura Reginatto, coordinadora de Cilsa, aseguró: “En la región hubo muchos pedidos y contactamos a Manos que Ayudan como intermediario, y en una semana presentaron todos los papeles requeridos en perfecto estado, lo que garantizó agilidad y confianza. Hoy entregamos 21 sillas, pero vamos a volver todos los meses con 5 sillas más”.

Las personas que ayer recibieron las sillas sufren discapacidades permanentes y no tienen obra social, requisitos excluyentes para las próximas tandas. Las entregas, en tanto, se realizan en comodato, por lo que en caso de renovación o que no se necesiten más, se deberán devolver. “En la región hay mucha demanda de sillas de ruedas, muchos no tenían y otras estaban en muy mal estado”, señaló Reginatto.

La alianza entre Cilsa y Manos que Ayudan, anticiparon, “permitirá articular acciones para promover la inclusión social”, tal como la que tuvo lugar ayer y como las que se espera encarar en los próximos meses.

Presencia oficial

El que no se quiso perder el evento fue el intendente Aníbal Tortoriello, quien se hizo presente y participó activamente entregando algunas de las sillas. También fueron de la partida representantes de los concejos de discapacidad de las ciudades de Cipolletti y Fernández Oro.