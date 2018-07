Entregan a la ciudad 60 millones de pesos del Plan Castello para la obra pública

“Estamos haciendo entrega a la Municipalidad de Cipolletti cerca de $60 millones del Plan Castello, que la ciudad decidió invertirlos en la red de desagües pluviales, una obra que Cipolletti demandó durante mucho tiempo. Ahora se podrá hacer la obra. También estamos poniendo en marcha la Estación Transformadora, Ingeniero Cesar Cipolletti, que nos permitirá independizarnos del abastecimiento eléctrico de Neuquén, de la Estación Alto Valle”, comentó Weretilneck en una entrevista con LU19.

Agregó que el martes próximo abrirán la licitación de una obra de $40 millones para las defensas pluvioalivionales, en las bardas, que causaron las graves inundaciones en abril del 2014.

“El Plan Castello involucra $7 mil millones para obras públicas en toda la provincia, y pese a la parálisis a nivel nacional, las obras no se suspenden en Río Negro. No sabemos cómo impactará el ajuste en la provincia, y estamos discutiendo con Nación. Tenemos un lado positivo, que no dependemos de aportes discrecionales. Estamos bien posicionados”, aseguró el mandatario.

Según explicó Weretilneck, durante la visita del presidente Macri a Bariloche, le garantizó que no están afectadas las obras públicas que están en marcha en la provincia. “Por lo que tengo entendido es que las obras en las rutas no se van a parar, y tendremos un año tranquilo”, comentó.