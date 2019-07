Según el chacarero cipoleño, el problema es que “no hay fruta de calidad en el Valle y además somos caros. Y encima no hay interés por parte del poder político de mejorar la situación. Al Presidente le molestan las economías regionales, a todo el mundo parece que le molestan. Lo dijo el rey de la soja, Grobocopatel, que ‘hay que dejar que algunos sectores desaparezcan’. Bueno, está hablando de eso”.

Pierdominici es pesimista respecto del futuro inmediato de la actividad. La crisis que ve de la fruticultura lleva años y nunca termina de tocar fondo. Dice que un plan sanitario sería fundamental para reencauzar a la fruticultura, pero cree que eso no va a ocurrir.

En la misma línea se expresó Carlos Zanardi, el presidente de la cámara de productores de Fernández Oro, quien aseguró que el anuncio del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea “es un tema electoral para demostrar que estamos abiertos al mundo”.

Además, sostuvo que el acuerdo “no es favorable para Argentina por las condiciones y por la situación particular impositiva. Nuestro Estado nos ha afectado con una alta presión impositiva, por lo que la industria pyme industrial o rural no tendrá beneficios”. Lo único que ve de positivo es el de los aranceles para ingresar a Europa. Aunque, aseguró que “como se va a implementar dentro de un tiempo, ya no habrá tanta fruta que exportar”.

Para Diomedi, será beneficioso

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi, celebró la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. “Este acuerdo levantará las barreras arancelarias en un mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI mundial, con más de 100.000 millones de dólares de comercio bilateral de bienes y servicios, según datos de la Cancillería argentina”, señaló el funcionario. El 63% de las exportaciones argentinas a la Unión Europea son actualmente bienes agrícolas y este acuerdo acaba con el 91% de los aranceles que Mercosur imponía, hasta ahora, a los productos que llegaban desde Europa y, a la vez, elimina el 92% de sus aranceles actuales de la UE a productos de Mercosur. El ministro dijo que los productos que exporta Río Negro “se verán beneficiados por el acuerdo”.