La Justicia había librado un pedido de captura en todo el país y, una vez detenido, le formularon cargos por sustracción, retención y ocultación de menores más la privación ilegítima de la libertad.

A pesar de que había denuncias por violencia física, el 14 de julio Jeanny y su ex firmaron un acuerdo homologado en Tribunales para que él pasara las vacaciones de invierno con los chicos. Dos semanas después debía llevarlos a su hogar. Sin embargo, esto nunca pasó.

La mujer notó desde el primer momento que algo andaba mal y, por esta razón, comenzó a llamarlo de manera desesperada, sin respuestas. Hizo denuncias en la Policía pero el proceso fue muy lento.

“El 18 me desperté porque sonaba mi celular y vi que era alguien del juzgado. Me dijeron que Gendarmería Nacional lo había capturado en el paso internacional fronterizo La Quiaca-Villazón cuando intentaba cruzar a Bolivia con el mayor de los nenes. Empecé a preguntar dónde estaba el más chiquito y me dijeron que me quedara tranquila, que estaba en la casa de su abuelo paterno en Salta”, contó Jeanny a LM Cipolletti.

A su vez, explicó que la primera decisión que tomaron desde Gendarmería fue la de trasladar a los chicos a un hogar de menores, pero que hicieron todo lo posible para evitar que siguieran sufriendo.

La madre llegó a Salta el miércoles 27 a las 6 de la mañana luego de un viaje de 40 horas. “Pregunté por ellos, desesperada, y me dijeron que estaban durmiendo. Cuando los vi, no pude evitar romper en llanto. Quería que siguieran descansando pero mi bebé empezó a llorar y se despertaron. Estaban felices, no sólo de verme a mí sino de conocer a su hermanito menor, porque él nació cuando ellos no estaban”. La mujer aseguró que los vio mucho más grandes y que le dio “mucha tristeza notar que estaban golpeados emocionalmente, que habían pasado por cosas que no deberían haber pasado. Pero estoy segura de que todo va a volver a la normalidad”, expresó.

La causa

El padre fue liberado, pero la Justicia no aceptó su pedido para bajar la calificación de la causa a “impedimento de contacto”. Lo investigan por “sustracción, retención y ocultación de menores en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad”.

Se defendió, pero reconoció el delito

Su versión

Ante la denuncia pública por la retención ilegal de los niños, el hombre llamó a LM Cipolletti y aseguró que se los había llevado porque la madre no “estaba en condiciones psicológicas” de cuidarlos.

Escondido

Consultado por este diario sobre su paradero y el de los niños, no quiso brindar datos. Aunque dijo que estaban en buenas condiciones de salud, aceptó que los tenía con él violando el acuerdo judicial que había firmado con la madre.

Denuncia y amenazas

Sin respuestas de la Justicia, la madre de los nenes había iniciado una campaña en Facebook para encontrar a sus dos hijos. La denuncia del caso se viralizó y su ex pareja la llamó y la amenazó para que dejara de publicar su nombre, porque si no “no los iba a devolver más”. Fue por esta razón que la mujer decidió dar un paso más y presentarse ante la Fiscalía para realizar la denuncia penal y así librar un pedido de captura para el padre de los pequeños.