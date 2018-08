En Medicina apoyan la legalización del aborto voluntario

El decano Miguel Vera aseguró que “la opinión de la facultad respecto de aborto legal es desde el punto de vista sanitario” y que “es una cuestión que debe atenderse y resolverse”. “Yo particularmente estoy de acuerdo con la despenalización, porque no se puede penalizar un acto de esta naturaleza”, agegó.

Además, aseguró que “esto no significa resolver un problema sanitario”, sino “atender la regularización, que implica no sólo dar permisos legales sino regular cómo se favorece o se evita el perjuicio a la población”. “La cuestión moral o religiosa no tiene nada que ver con nosotros, que somos una facultad de Medicina, que formamos parte de una sociedad, porque aquí se replican todos los fenómenos sociales”, afirmó.

El titular de la unidad académica que funciona en Cipolletti agregó que el debate está instalado en el ámbito universitario hace ya varios años y que incluso se cuentan con espacios específicos, formales e informales, para abordar la temática con profundidad.

En marzo, en tanto, quedó inaugurada la cátedra Libre de Aborto en la facultad cipoleña. La cantidad de participantes fue de alrededor de 600 personas. Esto superó las expectativas, por lo que el espacio del aula no fue suficiente y muchos se vieron obligados a escuchar desde afuera del salón. Los encuentros continuarán hasta octubre. La UNCo es la tercera universidad argentina en contar con esta iniciativa.