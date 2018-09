A casi tres meses de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, aún no se sabe con certeza cuánto deberán pagar por los terrenos las familias que habitan en cinco tomas. El paso del tiempo y la devaluación de la moneda podrían jugar en contra y elevar el precio a números impagables para los vecinos.

Según indicó la referente social, Lila Calderón, el valor que tienen de referencia es el que mencionó el intendente la semana pasada, de unos $8 millones, a los que se les deberá sumar el 30 por ciento por la expropiación más gastos de mensura. “Nosotros creemos que el precio final rondará los $20 millones en total, y que el valor por cada parcela va a ser variable porque no todos los barrios tienen la misma cantidad de habitantes. Este valor es tomado como tierra rural sin casas, como si fuera una chacra, por lo que resulta más barata”, comentó Calderón a LM Cipolletti.

Forma de pago

La militante social aseguró que los vecinos están dispuestos a pagar, y que incluso cuentan con fondos ahorrados para tal fin. “Nosotros tenemos fondos para entregar inicialmente, y pedimos que se financie el resto, para pagar en cuotas. Pero primero queremos saber cuánto nos saldrá por terreno para negociar”, relató.

Calderón dijo que en varias oportunidades, al igual que lo hizo el Municipio, pidió la tasación para conocer el valor fiscal de las tierras, pero que el trámite estuvo parado en Viedma. “Hasta que no tengamos esta información es imposible avanzar. Además, los vecinos del Obrero A tomamos la decisión de no negociar con (Carlos) Romero porque sabemos que él no es el propietario. Distinto es en el Obrero B, donde el propietario siempre estuvo predispuesto a ayudarnos y negociar”, relató Calderón.

Añadió que terminar este trámite es de suma importancia para poder avanzar con la urbanización y la conexión de los servicios, ya que tiene carácter de urgencia contar con cloacas para dejar de convivir con la materia fecal en las calles.

Tortoriello anticipó que convocará a los propietarios de los asentamientos para negociar la venta, pero aún no hay fecha.