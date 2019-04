En la toma 2 de Agosto hay 800 familias sin agua

“No tenemos agua desde que surgieron los problemas de bombeo. Siempre hemos sufrido con el suministro, pero ahora hasta un camión del Municipio dejó de pasar”, dijo Roxana Mora, referente del asentamiento 2 de agosto

La referente Roxana Mora destacó el agobio y la desazón que existe en su comunidad por lo que está ocurriendo, puesto que ahora no tienen ningún suministro, salvo el que cada hogar pueda ingeniárselas para conseguir.

A todo esto, en el asentamiento, por no haber cloacas y disponerse únicamente de pozos ciegos, las napas están contaminadas y no se puede bombear agua para consumo humano. De allí que no se pueda acudir a este recurso.

Hay un proyecto de los vecinos y de la organización Techo para construir dos tanques de depósito y distribución, pero todavía está en etapa de preparación. Por lo demás, en la barriada hay muchos más problemas sociales y estructurales, como el de la luz.

LEÉ MÁS

La Justicia no encuentra al violento que desfiguró a su ex pareja en Cinco Saltos

Evalúan reclamar la expulsión del mechero chileno