En la Confluencia no quieren jugar a puertas cerradas

Cuando todavía no sabe ni siquiera cuando se levantará la cuarentena obligatoria en Argentina, algunos indicios respecto a la forma en que podría reanudarse el deporte, y en particular el fútbol, encienden la alarma y motiva diálogos entre los dirigentes de las diferentes instituciones. Respecto a la chance que los partidos se disputen a puertas cerradas hasta el 2021, en la Liga Deportiva Confluencia no quieren saber nada respecto a esto por los daños económicos que incrementaría.