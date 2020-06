En la ciudad solo resisten 30 productores

Expresó que los chacareros abandonan su labor productiva y sus tierras quedan en blanco y, a la larga o a la corta, son destinadas a otras iniciativas económicas que en muchos casos nada tienen que ver con la fruticultura.

"Se van, dejan de producir, venden sus propiedades o las alquilan pero el destino el mismo: hay cada vez menos productores que dependen exclusivamente de la producción de fruta, en Cipolletti ya no son más de 30. A la vez, se reduce la tierra agrícola tanto en la ciudad como en todo el Valle", advirtió.

Estimó que, concluida la actual cosecha, el total de productores en actividad en toda la región valletana no pasa de 300, frente a los miles de otras épocas, y la superficie en producción no excede las 20.000-25.000 hectáreas, cuando en un pasado que parece cada vez más remoto rondaba las 65.000.

"A los políticos ya no les interesa la fruticultura. Hablan y se felicitan entre ellos porque la cosecha fue buena, pero es como en el dicho: ‘aramos’, le dijo la mosca al buey. En realidad, no hacen nada, no tienen ninguna respuesta, ninguna política efectiva para el sector", expresó.

Artero indicó que en el Alto Valle parece, en algunos aspectos, que se está retrocediendo en el tiempo, hacia los albores del surgimiento de la región en su faz económica. Se está dando el fenómeno de que muchas chacras taladas de su monte frutal ahora se están destinando a la producción de alfalfa y maíz para forraje, mientras que en otras surgen cultivos de verduras y hortalizas. La labor frutícola tiende a achicarse y a perderse "sin que nadie haga nada para evitarlo", afirmó.

2000 Las hectáreas productivas que estima el Consorcio de Regantes. La ciudad tuvo hasta 7000.

El dirigente fue categórico en cuanto a que, si la cosecha que pasó resultó buena, fue solamente gracias al esfuerzo de cada productor, puesto que el Estado, en ninguno de sus niveles, aportó para el objetivo. "Durante la pandemia, tuvimos el privilegio y la voluntad de trabajar y de cumplir con nuestros objetivos, mientras muchos políticos se quedaban en sus casas", enfatizó.

Ahora, como sucede después de cada temporada, los chacareros estarán a la espera de novedades sobre cuánto conseguirán en materia de precios e ingresos. Lo sabrán con precisión hacia finales de año, en vísperas de una nueva cosecha. Mientras, ya arrancaron con las tareas de poda.

El recambio generacional es el golpe definitivo para la producción frutícola a baja y mediana escala. Una actividad familiar que se transmitió de padres a hijos durante varias generaciones, cortó esa cadena hace muchos años.

Los factores que bajan la cantidad de chacareros

La falta de rentabilidad es la principal causa de un fenómeno multicausal. Sin ganancias, vender o alquilar las chacras suele ser una alternativa a las deudas. Así, las tierras se concentran en pocas manos o se cambia el cultivo.

El crecimiento de la zona urbana afecta gravemente a la actividad. Cipolletti es una de las ciudades que más lo siente, porque ante la escasez de lotes, las chacras fuera de producción son muy buscadas. Los loteos avanzan, aunque está prohibido.

