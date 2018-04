En la ciudad hubo clases a pesar del viento

En diálogo con LM Cipolletti, el Delegado del Consejo Escolar de Cipolletti, Roberto Pihuala, afirmó que no había razones para suspender, a pesar de que muchos padres suelen no enviar a sus hijos o dudar sobre el dictado de clases en días muy ventosos. "Consultamos a la AIC y no habían emitido un alerta meteorológico, por lo que entendemos que no debíamos suspender las clases. Los chicos estaban seguros en las escuelas", expresó Pihuala.

En el caso de otras ciudades como Cinco Saltos, barda del medio y Contralmirante Cordero, se conoció que sí emitieron la orden de suspender las clases por el fuerte viento.