En la ciudad ahora sólo se construyen edificios

Los inversores que levantan edificios en esta ciudad sostienen el ritmo de la construcción. De lo contrario, el rubro hubiese sufrido un bajón importante, porque la actividad ya no cuenta con el plus de otros años que hizo posible el sueño de la casa propia para miles de familias de clase media y media-baja, a través de los créditos hipotecarios Procrear. En Cipolletti, por lo menos, no ingresó este año ningún proyecto nuevo, bajo la nueva versión que impulsa el gobierno nacional de Mauricio Macri, y esta situación dispara múltiples interpretaciones.