“La ley que no obliga a cumplir con los 2/3 no es justa, porque tener esa cantidad de trabajadores no significa tener mayor calidad del producto. Pero pese a esto, logramos reunirlo y cumplir”, expresó Leguizamón en dialogo con LU19.

El plazo venció y los integrantes de la cooperativa lograron presentar todo en tiempo y forma. Ahora resta que el juez De Virgilio, a cargo de la causa, se expida al respecto para poder acceder a las líneas crediticias para arrancar con la producción. El magistrado tiene 10 días para resolverlo.

“Respecto al remate de los bienes, no está claro. A nadie se le ocurriría poner a punto las máquinas para que en dos meses sean rematadas. Necesitamos que nos aclare l del remate, porque no podemos buscar créditos si siguen con esa intención”, contó el delegado.

Dijo que en la semana estarían recibiendo la matrícula provisoria que lo habilitaría para comenzar algunas gestiones.

“Estamos trabajando en paralelo con el pago de las indemnizaciones. Son 6 meses de sueldo, más dos aguinaldos y un premio por producción. A todo esto, le sumaríamos la liquidación. Son cifras millonarias. La idea es trasladar la deuda para adquirir la plata, y trabajar para garantizar esto. Si la planta no trabaja, es muy difícil que alguien cobre”, resaltó Leguizamón.

