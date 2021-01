En general, lo que observa es que "hay un desdén por la enfermedad y es como si estas personas dijeran que 'a mí no me importa, a mí no me tocó', cuando hay familias destruidas porque se murieron todos sus mayores por el Covid-19", enfatizó.

"El comportamiento que estamos viendo en la población no está bien", sostuvo y señaló que la actitud contraria a las prevenciones se observa no solamente en grupos de jóvenes sino también en adultos. Sin embargo, son los estratos juveniles los que más están mostrando el desconocimiento hacia los riesgos de la enfermedad, sin asumir que pueden contagiarse y contagiar a sus mayores que "se han pasado diez meses sin poder salir de sus casas".

La profesional recordó que la utilización del barbijo, cubriendo boca y nariz, y el distanciamiento social mínimo sigue siendo obligatorio en el país y nadie debería olvidarse, a esta altura de los acontecimientos, de cumplir con esta medida.

Indicó, por último, que hoy el número de los contagios y de las personas que deben ser atendidas o internadas en el Hospital va en alza, pese a lo que se esperaba para estos meses veraniegos. A la luz de las estadísticas y de la desatención social a las acciones de prevención, reiteró que no se muestra "optimista" ante lo que es ya una evolución inquietante de la pandemia.