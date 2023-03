estética-laksmi-2.jpg Anahí Cárdena

En ese contexto, desde Laksmi, el local abocado a la “belleza corporal, facial y de la mente” ubicado en calle Gral. Fernández Oro al 30, en Cipolletti, confiaron cuáles son las tendencias que existen entre sus “pacientes” masculinos.

“En cuanto a tendencia, hoy se piden muchísimo las pestañas pelo por pelo y sesiones de depilación laser. Esos servicios son los que más personas atraen. También lo que es tendencia es la depilación masculina. Es boom en este momento, por lo menos en mi local”, contó Valeria Giménez, dueña de la estética y cosmetóloga profesional (entre otros títulos) a LM Cipolletti.

Al hablar de este boom, Valeria reveló que muchos de sus clientes habían sido rechazados de otras estéticas, argumentando que ese tratamiento no se hacía en hombres.

“Es cierto que la depilación siempre fue de la mujer, por lo que hay muchas mujeres que piensan que el hombre no se tiene que depilar, pero la realidad es que el hombre está ‘mucho más coqueto’ y le gusta mantenerse bien. Sin embargo, siempre está el miedo que el hombre se propase con la operadora, lo cual puede pasar y ha pasado, y de ahí el por qué muchas no aceptan hombres, ya que tampoco hay operadores hombres del aparato que hace el trabajo. Es así que en muchos lugares optan por no pasar un mal rato, aunque ahora en gran parte los están aceptando”, confió sobre algunos de los motivos por los cuales hasta hace no muy poco los hombres eran vetados para este tipo de tratamientos.

Pese a estas situaciones, Valeria aseguró que todos sus pacientes son respetuosos y trabajan a la par de ellas para ver buenos resultados. “Si se sigue con todo lo que nosotras les decimos, en los hombres hasta se ven mejores resultados, porque comúnmente ellos suelen tener un vello más grueso y oscuro, al cual el laser lo toma con mayor facilidad”.

En cuanto a la cantidad de sesiones que son necesarias para ver esos buenos resultados, declaró que se trata de al menos unas 12, una por mes. “Es un tratamiento progresivo y normalmente anual. Después de eso, se hace un retoque una vez por año para evitar que el vello vuelva a crecer. Sobre precios, se pueden conseguir promociones desde 6000 pesos por cuatro zonas. Particularmente, nosotros usamos dos equipos, dependiendo el tipo de vello. Por un lado está el láser de diodo para los vellos más oscuros y grueso, y después el método soprano que es el tradicional y que todos conocen, que tiene buenos resultados en vellos no tan oscuros”.

Por otro lado, Valeria expuso otros dos tratamientos que son muy requeridos por el género masculino: todo lo relacionado a la estética facial y el perfilado de cejas. “La limpieza facial la buscan mucho porque no les gusta que se vean los puntos negros que a ellos se le hacen con mayor facilidad, al tener la piel más grasa que la mujer”, admitió la entrevistada.

Lo que buscan las mujeres

Si bien la depilación láser también es tendencia entre las mujeres (los precios y métodos son los mismos), hay otros tratamientos que son muy requeridos por esa tribuna. Entre las opciones, Valeria manifestó que son muy buscadas las extensiones de pestañas pelo por pelo (se incorpora una extensión de pestaña en la pestaña real), los lifting de pestañas (se le da un arqueado semipermanente a la pestaña) y la criolipólisis corporal (para reducir medidas).

“Todo lo que tiene que ver con las pestañas se volvió boom muchísimo por una cuestión de autoestima, para sentirse seguras en el día a día porque le da otro marco a la mirada. En el caso de las ‘pelo por pelo’, requieren de mayor cuidado que un lifting y un mantenimiento más seguido”, explicó la profesional, al tiempo que admitió que previo a cada tratamiento, todas las opciones son charladas con sus clientas para que los resultados sean los mejores.

En tanto, sobre la criolopólisis (en este local las sesiones no suelen superar el rango de los 6000 pesos), Valeria declaró que es un tratamiento que funciona, siempre y cuando el paciente realice una actividad complementaria, la cual permita “eliminar la grasa que queda encapsulada mediante el frío intenso”.

“Cuando una persona hace una consulta sobre este tipo de tratamiento, se hace una especie de entrevista para conocer qué tipo de alimentación, trabajo, actividad física hace la persona, o incluso si fuman, y saber previamente si ese tratamiento va a dar resultado o no. No vamos a vender falsas esperanzas o tratamientos milagrosos a las personas porque no le sirve ni al paciente ni a la estética. En ese sentido somos muy honestas”, afirmó.

Cuidado de la mente

Valeria aseguró que en su estética hay muchísimas más opciones, pero entre las más llamativas aparecen terapias holísticas. Actualmente, el tratamiento que están llevando adelante es el de “barra de Access”, en el cual son presionados 32 puntos en la cabeza, lo cual libera, sin esfuerzo y con facilidad, los pensamientos, las ideas, las creencias, las emociones y las consideraciones que te impiden crear una vida plena.

“Con muchas personas viviendo vidas intensas, desde la estética creíamos que teníamos que dedicarle un espacio al cuidado de la mente, porque hay que cuidar tanto como el cuerpo, y quizás más. Particularmente me he hecho barras de Access y doy fe que una se siente mucho más relajada cuando sale de una sesión”, expresó sobre la terapia alternativa.

estética-laksmi.jpg Anahí Cárdena

Laksmi, un local con inicios duros

Previo a contar la historia de cómo inició el local, el cual ya tiene poco más de dos años, Valeria explicó el por qué el local se llama Laksmi. Según contó, es el nombre de una diosa de la cultura hindú de la riqueza, el amor, la prosperidad y la belleza.

“Cuando defino cambiar el local a mi nombre, porque en principio esto era un proyecto con dos amigos que después se terminaron bajando, decidí que se mantenga esta idea de que se llame Laksmi, porque me gusta todo lo que representa”, inició su relato sobre cómo arrancó la estética.

Y agregó: “Realmente fue muy duro hacer todo sola. En ese momento, las personas recién se estaban vacunando y volviendo a consumir este tipo de servicios, por lo cual había un montón de protocolos… Y acá hay cinco gabinetes para trabajar, pero estaba yo sola. Y fue así durante seis meses, hasta que decidí subalquilar esos lugares. Pero hasta que no inicie lo de subalquilar, llegó un punto en el que tuve que elegir entre el alquiler de mi casa y el local, y aposté por el local, yéndome a vivir a la casa de mis viejos. Para ese momento yo había renunciado a dos trabajos, uno de ellos en otra estética de Neuquén, así que estaba jugadísima con el local”.

staff-de-laksmi.jpg Anahí Cárdena

“El subalquilar los gabinetes fue una salvación, porque la energía que traían otras profesionales me motivaba a mí y, finalmente, con esa ayuda pude evitar cerrar el local. Esas profesionales trajeron más clientas y con eso el local ganó vida. Todo el tiempo entrando y saliendo personas, al punto que hemos llegado a cerrar con turnos a las 23 para cumplir con todas mis clientas. Pero como todo esto era mi sueño, no me quejó para nada”, continuó sobre su historia de superación.

“Empezamos medio a los tropiezos, pero creo que eso es lo que te hace fuerte y seguir”, añadió más que feliz de su presente laboral.

Actualmente, en la estética son cuatro personas más quienes trabajan con ella: una lashista, una podóloga, una masajista, una especialista en terapias holísticas y limpiezas faciales. Quienes necesiten un turno o hacer una consulta pueden comunicarse a través del teléfono 2996080782.