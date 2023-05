Empezaron los trabajos de poda de frutales

Ayer, el dirigente Eduardo Artero, referente de productores y regantes cipoleños, destacó que la poda marca el comienzo del cronograma anual de labores que se despliega en las chacras. Se trata de una exigencia para el buen rendimiento de los frutales que debe ejecutarse en un plazo de cuatro meses. Mayo, junio, julio y agosto son los meses destinados habitualmente para su concreción. Para principios de septiembre, todo deberá estar terminado. Después se tiene que dejar un mes sin mayores labores, transcurrido lo cual se debe empezar con el raleo.

Indicó que, como ha sucedido también en la cosecha, se está observando una falta de trabajadores para cumplir con los requerimientos. En su caso particular, ya tiene la plantilla necesaria, pero conoce el caso de otros productores que todavía no cuentan con operarios y no pueden arrancar.

Se depende en gran medida, al igual que para cosechar, de la mano de obra golondrina proveniente del norte del país. En la ciudad y la región, al contrario, resulta difícil encontrar personal capacitado o, al menos, interesado en la actividad. Y eso que, en opinión de Artero, los salarios que se pagan son interesantes, no son sueldos bajos, con el detalle de que quienes tienen más habilidad pueden acceder a ingresos más elevados y atractivos.

El dirigente lamentó el desinterés que se observa en la zona por los trabajos relacionados con la fruticultura y destacó que, a pesar de lo que podría pensarse, la poda no es una tarea pesada, al contrario que las labores de cosecha, que requieren un esfuerzo mucho mayor.