Las personas beneficiadas llegaron desde Zapala, Neuquén, Allen, Roca, Fernández Oro, Cinco Saltos y barrios de Cipolletti. Según explicó la cipoleña Noemi Bascur, muchas de las sillas entregadas fueron para renovar las viejas o que quedaron chicas, pero además había muchos pacientes que estaban inmovilizados porque no tenían la silla.

"En la región hubo muchos pedidos y contactamos a Manos Que Ayudan como intermediarios, y en una semana presentaron todos los papeles requeridos en perfecto estado, lo que garantizó agilidad y confianza. Hoy entregamos 21 sillas, pero vamos a volver todos los meses con 5 sillas más", expresó Laura Reginatto, coordinadora de Cilsa.

Los beneficiaron no deben tener obras social y cumplir con una serie de requisitos, entre ellos tener una discapacidad permanente. La entrega se realiza a través de un comodato, por lo que en caso de renovación o que no se necesite más, se devuelve. "En la región hay mucha demanda de sillas de rueda, muchos no tenían y otras estaban en muy mal estado", aseguró Reginatto.

Entre los beneficiarios están 6 alumnos de la Escuela Especial 6 de Neuquén que no contaban con sillas de ruedas.