El viento no impidió el funcionamiento de las escuelas

Desde el Consejo Provincial de Educación determinaron que las clases del turno tarde se dictaran normalmente ya que la AIC no emitió una alerta meteorológica por el viento. Para hoy se esperan ráfagas un tanto menores, que rondarán los 55 kilómetros por hora y hubo fuertes ráfagas durante la tarde aunque no hay clases por espacio institucional.

“En la escuela están seguros”, afirmó el delegado local de Educación, Roberto Pihuala, sobre la determinación de ayer. El funcionario afirmó que no había razones para suspender, a pesar de que muchos padres suelen no enviar a sus hijos o dudar sobre el dictado de clases en días muy ventosos. “Consultamos a la AIC y no habían emitido un alerta meteorológico, por lo que entendemos que no debíamos suspender las clases. Los chicos estaban seguros en las escuelas”, expresó Pihuala.

En Cinco Saltos, Barda del Medio y Contralmirante Cordero, se conoció que sí emitieron la orden de suspender las clases por el fuerte viento.