El presidente Alberto Fernández no decretará el toque de queda sanitario, con una restricción de circulación nocturna de 23 a 6 ante el aumento de contagios de coronavirus, sino que será una recomendación y los gobernadores podrán decidir si adoptan o no la medida.

Sin embargo, no se descarta una extensión hasta las 24 para no afectar a los locales gastronómicos en medio de la temporada turística de verano. Además, se decidió un piso mínimo de contagio para establecer excepciones solicitadas por los gobernadores. Si se cumple no se aplica la prohibición, si sube con el correr de los días, esa excepción queda anulada.

En el decreto que implementa la DISPO se establece que "en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos aglomerados, departamentos o partidos de la Jurisdicción a su cargo, las autoridades Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas". Este artículo será el que el presidente utilice para las nuevas medidas.

En Neuquén, Omar Gutiérrez esperará que se publique el decreto nacional para definir que medidas adoptar. Durante la puesta en marcha de la segunda parte del plan de vacunación en el Ruca Che este jueves, el mandatario provincial confirmó que estaban trabajando junto con Casa Rosada para definir las nuevas pautas.