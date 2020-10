El tapicero acusado de asesinar a la perra Estelita irá a juicio

Pablo Barrionuevo, abogado de Jara, indicó en la audiencia que su defendido había aumentado el ofrecimiento de reparación económica que anteriormente era de $1.000 hasta los $5 mil, sumado a la posibilidad de realizar 100 horas de trabajo comunitario en el plazo de un año. Esto vinculado con el requisito de aceptar la suspensión del juicio por la tortura y el asesinato de la perrita Estelita. Pero la propuesta fue declarada insuficiente y rechazada, por lo que irá a juicio.

“Jara no posee antecedentes penales computables, y ofrece reparar el perjuicio que hubiera ocasionado con unos mil pesos que se pueden estirar hasta los 5 mil para pagar el concepto de reparación del perjuicio. Además de 100 horas trabajo comunitario. No podemos desmerecer la vida de un can que ya no está más, pero entiendo que por cuestiones de política criminal deberíamos solucionar el conflicto de esta manera”, expuso Barrionuevo.

La fiscal Yesica Montenegro recordó que esta causa no cumple con los requisitos para la realización de un juicio a prueba por tratarse de un caso de crueldad animal.

“Para este beneficio se requieren cumplir algunos requisitos por lo cual esta fiscalía no presta conformidad. Tenemos voluntad de continuar ejerciendo la acción pública que nos fue conferida porque los casos de crueldad animal no pueden resolverse con una suspensión de juicio. Respecto a la reparación económica, el ofrecimiento es abstracto dado a que el daño ocasionado a Estelita resulta irreparable. La crueldad recibida por el imputado, que le provocó la muerte, no se repara. Nada podrá reparar el daño”, expresó Montenegro.

Jonathan Jara fue acusado por "un acto de crueldad animal grave". Anahí Cárdena

Agregó que están frente a un delito donde la pena es menor a los 3 años de pena, pero hay que analizar el caso concreto, el daño ocasionado y la actitud del imputado anterior y posterior al delito.

“En este caso hablamos de crueldad animal, no maltrato. Anteriormente se le dio la oportunidad a Jara de arribar a un juicio abreviado y la rechazó”, afirmó.

La querella, representada por las abogadas Noelia Barainca y Julieta Busqueta expresaron que pese a que Estelita es un sujeto de derecho.

“Pedimos el juicio por el alto impacto social que tuvo y tiene este caso. Se trata del respeto a la vida del más vulnerable que no sólo involucra a personas humanas. El ofrecimiento de reparación económica es una ofensa, porque tan sólo los gastos médicos para la atención de Estelita fueron de $98 mil. Tampoco explicó, en el caso de hacer tareas comunitarias, en qué consistirían”, dijo Barainca.

Por su lado la abogada Busqueta destacó que el juicio será una oportunidad de lograr una real modificación para los más vulnerables, porque “una persona capaz de agredir así a un animal no humano también lo puede hacer con personas humanas vulnerables como niños y mujeres”.

audiencia caso estelita La audiencia por el caso Estelita fue virtual a través de la aplicación Zoom.

“Estelita es un caso bisagra. Los animales son sujeto de derechos y no hay dinero que pueda compensar el sufrimiento cuando Estelita era arrastrada y quemada en el asfalto por este sujeto”, aseguró.

Tras los alegatos, la jueza Agustina Bagniole que presidió la audiencia indicó que se rechaza el pedido de la defensa de suspensión de juicio a prueba dada la negativa del Ministerio Público Fiscal y entendiendo que existen fundamentos necesarios.

La ató del cuello y la arrastró con el auto

El tapicero Jonathan Jara está acusado de arrastrar a la perrita galga por la Ruta 65, provocándole quemaduras en todo su cuerpo por la fricción con el asfalto. Dos taxistas fueron quienes vieron como Jara la torturaba el 22 de mayo del 2019 cuando ató una soga del cuello de la perra y la arrastraba con su auto Volkswagen Gol blanco. Los taxistas lo persiguieron y lo acorralaron, hasta que frenó y dijo que era su perra, la subió al auto y se la llevó.

Luego, un grupo de protectoras se contactaron con la hermana del imputado y asistieron a la perra que se encontraba agonizando. Finalmente murió producto de las heridas.