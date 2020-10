Caso Estelita: la Policía trasladará a Jara para que no falte a la audiencia

La justicia cipoleña ordenó el traslado por la fuerza pública en el caso de que Jonathan Jara, único imputado por el delito de crueldad animal en el caso Estelita , no se presente en la audiencia que se llevará a cabo este viernes a través de la plataforma Zoom. En la misma se determinará si será beneficiado con la probation.

Fuentes judiciales informaron en diálogo con LM Cipolletti que dicha audiencia estaba programada para el pasado 16 de octubre, pero el acusado no se presentó y tuvieron que reprogramarla una vez más, ya que el 5 de octubre tuvo que ser suspendida.

De acuerdo a la información brindada por el defensor de Jara, ese día no pudo comunicarse con él por ningún medio y no brindó justificación alguna sobre su ausencia, aunque podrá hacerlo en esta ocasión, ya que la Policía de Río Negro será la encargada de asegurarse que no vuelva a ocurrir lo mismo.

En esta instancia judicial se debatirá si corresponde aplicar una suspensión de juicio a prueba (probation) o no para Jara, siendo este un beneficio procesal para los imputados en el cual evitan que el caso avance a juicio y sean condenados, a cambio de cumplir pautas de conducta y realizar una compensación social, retribución o contribución económica o en horas comunitarias.

En este sentido, cabe remarcar que el 20 de septiembre de este año, la Procuración General comunicó a los fiscales que no se podrá aplicar el beneficio de suspensión de juicio a prueba a aquellas personas imputadas en casos de crueldad animal. Por esta razón, se espera que el beneficio sea rechazado en el caso de Jonathan Jara.

El caso Estelita

Jonathan Jara fue acusado por el delito de crueldad animal por la fiscalía por los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2019 por la noche, cuando llevó atada a Estelita en el paragolpe trasero de su auto, por el cuello y con una soga. De esta manera circuló por varios metros por la Ruta 65, desde Cipolletti hacia Fernández Oro.

El imputado manejaba a bordo de un auto Volkswagen Gol, a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora. En esas circunstancias, fue interceptado por un taxista que circulaba en sentido contrario y comenzó a seguirlo hasta que lo alcanzó en calles Cerros Colorados y Uruguay. Otro taxista también advirtió su accionar, le tocó bocina y le hizo señas de luces. Entonces, Jara desató a la perra, la metió en el auto y se retiró del lugar.

Un día después, su familia pidió ayuda a una asociación protectora de animales por las lesiones que presentaba Estelita. Pero su estado de salud era muy delicado y con los primeros auxilios no podía remediar la situación, de modo que las protectoras solicitaron la intervención de médicas veterinarias. El 4 de agosto, la perrita tuvo una falla hepática grave que le provocó la muerte.

El 7 de noviembre, la fiscal a cargo del caso, Rocío Guiñazú, consideró que Jara tuvo la intención de torturarla y causarle "sufrimientos innecesarios con el solo ánimo de perversidad", por lo que fue acusado por la fiscalía cipoleña por el delito de crueldad animal.