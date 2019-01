El STJ apoya la mano dura por violencia de género

En distintos fallos, el Superior Tribunal de Justicia rionegrino (STJ) ha fijado postura respecto de que los casos de violencia de género no pueden resolverse con probation, por lo que deben avanzar hacia una sentencia. El criterio de los integrantes del máximo tribunal provincial no es muy distinto al de juezas cipoleñas como Alejandra Berenguer, quien en una resolución descartó beneficios para un hombre que atacó a golpes a su ex pareja en Dante Alighieri y Falucho.