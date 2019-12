El renacer de Mica Mullally, la emprendedora que sufrió un terrible accidente

Durante la internación debió ser entubada con respiración mecánica y estuvo en coma farmacológico. Sufrió una hemorragia cerebral producto del golpe y se le colocó una válvula para aliviar la presión del edema. Por fortuna, la joven comenzó a evolucionar de manera rápida, sorprendiendo incluso al equipo médico. Al alcanzar casi la tercera semana Micaela había comenzado a moverse, de a poquito, y alentando las esperanzas de toda su familia. Los primeros movimientos fueron de pies y manos, e intentaba abrir los ojos.

La mejor noticia llegó el miércoles 10 de julio cuando Mica despertó por completo y se abrazó a la gente que la rodeó durante casi un mes de internación en el Policlínico Modelo. A los pocos días le dieron el alta médica, y pudo volver su casa con controles periódicos y siempre en compañía.

El accidente

“Solía salir sola a entrenar, para no molestar a nadie, pero ese día se prendió mi amigo. Íbamos por la bicisenda y antes de llegar a Puente 83 un hombre me choca de frente con otra bicicleta. Volé por el aire y caí al piso. Mi cabeza chocó contra el asfalto. En el suelo empecé a convulsionar, largaba espuma por la boca y me sangraba la nariz. Después empecé a gritar del dolor y me levanté, corría desesperada, estaba fuera de mí”, contó en diálogo con LM Cipolletti. Su amigo le dijo que la persona que la chocó parecía que estaba borracha, que tenía el aliento y la actitud de alguien que había consumido alcohol.

“Cuando desperté no sabía qué había pasado, creí que me habían violado y me asusté. Hasta hoy no recuerdo el accidente, tengo la vista nublada, mareos y parte de la cabeza rapada. Volví a vivir a la casa de mis padres porque tengo que estar acompañada, y de a poco comenzar a retomar mis actividades”, expresó Mica. Su cuerpo mostraba en ese entonces las secuelas de la internación y una pérdida de peso de 10 kilos.

