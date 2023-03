El recuerdo de toda una vida de amistad: "Facu era un ser de luz para todos nosotros"

05 Compañeros del colegio.mp4

"Un día les dije que se quedaran en mi departamento porque ellos estaban en un hostel, para que estuvieran cómodos. El día que se tenía que ir no llegamos a despedirnos personalmente, pero siempre estábamos en contacto por mensaje. Cuando llegué a mi casa me tiré en la cama y sentí un bulto. Cuando miré, Facundo me había dejado chocolates abajo de la almohada. Les saqué una foto y le agradecí. Él me dijo que también había dejado algo en la heladera: era jamón crudo y queso", detalló. Y agregó: "Él siempre fue súper agradecido y atento. Es un lindo recuerdo y me quedo con él".

Compañeras Facundo Castillo

Por su parte, Valeria afirmó que Facundo era "un ser de luz para todos nosotros" y que siempre "tenía el chiste en el momento justo". "Después del secundario muchos hacen sus cosas, pero él siempre aparecía, nos mantuvo unidas. Nos deja un hermoso recuerdo, pero -por sobre todo- el valor de la amistad", afirmó.

Marian, en tanto, trajo consigo un recuerdo que generó muchas risas y nostalgia en el grupo. "En febrero de 2020, antes de la pandemia, lo invitamos a la pileta y le dijimos que trajera algo para tomar los mates, pero en Neuquén todo cerraba temprano y él estuvo buscando por toda la ciudad facturas o algo", indicó.

"Volvió a su casa y después llegó con unas galletitas de agua y nos dijo que esperaba que tuvieramos paté, porque tampoco había conseguido. Siempre queriendo compartir y siempre desde el humor", relató, entre risas.

Compañeras Facundo Castillo

Otra de sus amigas, Lucía, también se animó a dialogar con este medio. Ella contó que a Facundo lo conoció en la secundaria y fue uno de sus mejores amigos hasta el último momento, a pesar de que ella no vive en Neuquén desde ocho años aproximadamente.

"Lo conocí cuando entré al colegio en segundo año. No tenía ganas de hacer inglés avanzado y me anoté en un nivel menos, en el que estaba Facu. Me gusta acordarme mucho de su risa y sentido del humor, me gusta acordarme de cómo en los momentos difíciles no hacían falta las palabras, alcanzaba con mirarnos y estaba todo bien, nada forzado. Eso se nota que hace falta, es difícil encontrar una persona con quien compartir un vínculo así, que no te juzguen, te respeten y acepten como sos", aseguró.

En cuanto a la partida física de Facundo, coincidieron en que la vida hay que disfrutarla a pleno "porque de un momento a otro te pueden sacar a alguien que queres mucho". "No está bueno, y menos de la forma en la que fue, pero sí nos dimos cuenta de lo que era para nosotros. Nos unimos gracias a él", concluyeron.

Más amigos, más recuerdos

Al lugar de encuentro también se acercaron otros de los amigos más cercanos de Facundo, con quienes compartió la secundaria y, en algunos casos, equipo de fútbol. Se trata de Juanpi -con quien hacía Educación Física y entabló una gran amistad tiempo después-, Gerardo -quien se describe como introvertido y se complementaba a la perfección con el espíritu alegre de Facu- y Mauro, con quien pasó increíbles momentos en la secundaria e incluso la universidad.

"Era una máquina de hacerte reír, no podíamos tener una conversación seria, era un chiste tras otros. Hacía sketches en la calle, era un aparato", recordó Juanpi. En tanto que Mauro comentó que "era muy querido, tanto por los amigos como por quienes no eran sus amigos".

02 Amigos de Facundo Castillo.mp4

"Es raro una persona tan querida incluso sin conocerse tanto. Nosotros fuimos a la facultad juntos. Tenías que entrar una hora antes porque saludaba y hablaba con todo el mundo, era transparente", relató.

Y concluyó: "Lo que nosotros queremos dejar en claro es -primero por la memoria de él y por su familia- que a Facundo lo asesinaron y se tiene que cumplir la condena ejemplar que estamos pidiendo. Lo que intentamos es que se haga justicia, que sea plena".