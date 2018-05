El proyecto para erradicar el nepotismo avanza lento

La necesidad de eliminar esta situación en la administración cipoleña surgió luego de que el presidente Mauricio Macri se plantara contra el problema y emitiera un decreto para dar de baja a los parientes de funcionarios de su administración. Al final, fueron algo más de una docena los afectados, lo que se consideró poco para lo que se estimaba previamente.

En Cipolletti, la edil opositora María Eugenia Villarroel Sánchez tomó la posta e impulsó una iniciativa para desterrar también en la comuna las prácticas nepotistas.

Ayer, la concejal manifestó que espera que la propuesta sea tratada pronto en comisión y dijo que todavía no cuenta con toda la información necesaria de parte del Ejecutivo municipal para determinar con precisión quiénes son las personas que podrían encuadrarse en la práctica.

Por ahora, sus presunciones se limitan a presuntos familiares del intendente Aníbal Tortoriello, de la titular del Concejo Deliberante, Marisa Lazzaretti, y del secretario de Economía y Hacienda, Edgardo Molinaroli. En los tres casos habría elementos para determinar que se da la práctica pero fue enfática en cuanto a disponer de más referencias para una definición más tajante.

Villarroel Sánchez expresó que para sus pesquisas se basa en el contenido de la Ley de Ética Pública, en que se prohíbe el acceso a cargos políticos a quienes tengan precisos grados de parentesco y afinidad.

La edil destacó que las autoridades municipales deberían haber provisto con celeridad y abundancia la información que requirió en su momento, lo que ya habría permitido zanjar en cuanto a la veracidad de las diversas situaciones conocidas y de otras que podrían darse y que no se conocen bien.

Cambios en Planeamiento, en veremos

El Concejo Deliberante sesionará mañana si no hay cambios de último momento. Hasta ahora, no está establecido el orden del día pero la concejal María Eugenia Villarroel Sánchez indicó que no se incluirían iniciativas de gran repercusión pública. Aunque se esperaba que esta semana se aprobaran las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano, el proyecto seguirá en discusión ya que todavía hay pendientes un par de reuniones aclaratorias con funcionarios del Ejecutivo municipal. Hay muchas expectativas en torno a la propuesta por las urbanizaciones que se abrirán.