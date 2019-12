El presidente del Deportivo Roca pidió "colgar en la plaza" a los violentos

"Es muy difícil saber cómo terminar con la violencia. Ayer era un día especial para el Club. Más allá del fútbol ayer tuvimos la primera promoción del CEM 150, era un día de fiesta para todos. Los chicos de básquet tuvieron la cena de fin de año. Habíamos coordinado todo con la policía por la cantidad de gente que fue, y estaba todo bien. Realmente dos o tres criminales estar en la cárcel sería lo mínimo que pediría para esta clase de persona que no es gente”, criticó López.

Dijo “les deseo realmente lo peor. No tienen mente”.

"Es un deporte y eso es lo que no pueden ver. Ya no sabemos qué hacer. ¿Qué medidas podemos tomar? Jugar sin público realmente. Son cobardes y no merecen otra cosa que estar colgados en la Plaza. Lamentablemente hoy la cara la tengo que poner yo"”, cuestionó el presidente del club roquense.

