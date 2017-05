El PJ local le pegó a Larraburu por no votar contra el 2x1

“Desde el peronismo de Cipolletti, y sobre todo como rionegrinos, repudiamos y expresamos nuestra más sentida crítica a la ausencia en la votación que limita la aplicación del beneficio del 2x1 a culpables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar”, aseguraron Francisco Moscardi y Santiago Varela, referentes del PJ local.

Fueron 16 los senadores que no se presentaron en el recinto, mientras que los 56 restantes votaron a favor de la prohibición del 2x1. García Larraburu, quien no detalló los motivos de su ausencia, fue la única rionegrina que no concurrió al Congreso.

“Tenemos el deber de expresarnos ante el pueblo rionegrino y hacer público nuestro rechazo a la falta de consideración a todos y cada uno de los que vivieron, y aún padecen, las consecuencias de tal nefasto pasado”, manifestaron los peronistas cipoleños.

Según Moscardi y Varela: “En nuestra provincia y en distintos puntos del país, muchísimos argentinos nos vimos en la necesidad de salir a las calles para poner coto a esta avanzada judicial de la Corte Suprema” instaron “desde nuestro pequeño lugar partidario, a la senadora a que cumpla con el mandato popular y honre a los rionegrinos con su accionar”.