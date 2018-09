Pero la medida de fuerza más contundente será la que se lleve a cabo durante la jornada de hoy, cuando se acoplen todos los gremios que forman parte de la CGT.

Se espera un altísimo acatamiento a la medida de fuerza, que dejará prácticamente paralizado el país. No habrá bancos ni transportes (colectivos, trenes y taxis), no abrirá ninguna dependencia pública, no se recolectarán los residuos, no habrá clases y en los hospitales sólo se atenderán urgencias.

96% fue el acatamiento del paro iniciado ayer en la administración pública de Río Negro.

Desde las centrales obreras que impulsan el paro aseguran que no sólo será contundente, sino que se sentirá como ningún otro en los últimos años.

En Cipolletti no hay previsto ningún corte, aunque no se descarta que, como ya sucedió en otras oportunidades, algunas organizaciones sociales se acerquen a los puentes en horas del mediodía.

Por lo pronto, según lo anunciado, el Movimiento La Dignidad junto con los docentes de Unter Cipolletti se concentrarán alrededor de las 11 y realizarán una olla popular.

El objetivo de la medida de fuerza será reclamar contra las políticas económicas impulsadas por el Gobierno de Mauricio Macri, rechazar el ajuste y el Presupuesto 2019, así como también el desembarco en el país del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, se exigen paritarias libres y acordes a la inflación y el aumento de la ayuda social.