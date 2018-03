El paro docente se sintió en las escuelas de la ciudad

Los porcentajes de adhesión al paro que manejaron referentes de la Unter Cipolletti y autoridades de Educación son bastante coincidentes: el acatamiento al paro llegó al 95% en varias escuelas de la ciudad.

La secretaria general de la seccional local del gremio, Alejandra Mora, calculó que en el primer día de paro hubo entre un 90 y un 95 por ciento y estimó que la adhesión será sostenida durante la jornada de hoy. Por su parte, el delegado zonal de Educación, Luis Ríos, reconoció que la medida de fuerza se hizo sentir con fuerza, pero previó con en la jornada de hoy va a decaer.

El funcionario provincial indicó que los maestros del nivel inicial acataron el paro en un 95%, en la primaria la adhesión registrada fue del 90% y en los colegios secundarios osciló entre el 75 y el 80%.

Por su parte, Mora aseveró que, más allá de la medida de fuerza, hay escuelas que no hubiesen podido comenzar las clases debido a los problemas edilicios que todavía no fueron solucionados. Mencionó, por ejemplo, el caso de la Escuela Laboral 4 (ver aparte) y las instituciones educativas 313 y 33, donde los baños para discapacitados no han sido terminados.

La docente recordó que una parte del Jardín 118 tiene que acudir a las instalaciones de una secundaria anexa y en el Jardín 114 de Las Perlas se construyó una salita pero sin baño, de modo que los niños tienen que atravesar un SUM para higienizarse y requieren de preceptoras que los acompañen. Allí están pidiendo que se designen dos cargos.

“Son aproximadamente 2 mil niños y jóvenes los que, más allá del paro, no podrían comenzar las clases”, sostuvo la gremialista.

Sin embargo, Ríos aseguró que el miércoles todos los establecimientos educativos de Cipolletti estarán en condiciones de iniciar las clases.

Respecto de la negociación paritaria, el gremio aguarda una nueva convocatoria donde el gobierno provincial mejore la oferta del 15% de aumento a pagar en cuatro tramos. En la seccional cipoleña piden un 40% de incremento salarial, o 21 mil pesos al cargo testigo, a la luz de lo que han subido la canasta familiar y la inflación que se prevé para este año. “Docentes que recién inician, están por debajo de la línea de la pobreza con sueldos de 12 y 13 mil pesos”, explicó Mora.

“No hay una animosidad de ajuste, de que los docentes no tengan salarios dignos. Pero hay que tener claro que la negociación por la inflación tiene su condicionante nacional y, por lo tanto, excede a la provincia. Todos sabemos cómo estamos como país, cómo incide la situación económica en todos los trabajadores”, consideró Ríos.

Aseguró que “el diálogo no está cerrado” y recordó que la recomposición salarial de los docentes ha sido importante, a tal punto que la provincia es la cuarta que mejor paga. “Pero hay que tener claro en qué condiciones estamos como país”, reiteró.

En medio de la negociación, la ministra de Educación de Río Negro, Mónica Silva, anticipó que los días de paro serán descontados. Pero desde la seccional cipoleña redoblaron la apuesta: “Vamos a acudir a la Justicia para que esto no ocurra y nos devuelvan, además, los descuentos de 2017 y 2016”, sentenció Mora.

La medida de fuerza se extenderá, en todo el país, durante la jornada de hoy. El jueves, en tanto, habrá paro nacional de mujeres.

En la Laboral no tienen espacio

La Escuela Laboral 4 sigue con dificultades para contener a su alumnado. La urgencia pasa por construir una sala más y crear los cargos porque un grupo de 14 chicos no podrá mañana comenzar las clases. La matrícula creció, pero el establecimiento no y tampoco tienen certezas de poder al fin tener un edificio propio, un reclamo histórico. Una mamá de la escuela, Mónica Minazzoli, dijo que si las autoridades de Educación no pueden solucionar en lo inmediato el problema, habrá un grupo de trabajo que no tendrá clases porque estos se van rotando a lo largo del año.

Ayer, los padres de la institución y referentes del gremio se reunieron con el coordinador del CPE, Roberto Pihuala, y un arquitecto para tratar el tema.