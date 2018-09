La medida de fuerza convocada por la CGT y las dos CTA fue exitosa desde el punto de vista del acatamiento. No hubo clases en las escuelas ni en las universidades, no funcionaron los colectivos ni el tren, los organismos públicos no abrieron sus puertas, al igual que los bancos, y en los hospitales sólo se atendieron urgencias por la guardia. En el comercio, sin embargo, la adhesión a la medida de fuerza fue dispar, con varios locales abiertos, entre ellos los supermercados. “No nos podemos dar el lujo de cerrar un día”, aseguraron varios de los propietarios de negocios consultados por LM Cipolletti.

El impacto de este paro fue notorio en la ciudad, con un acatamiento total en la mayoría de los rubros. Esta vez, a diferencia de la mayoría de los paros, no se registraron piquetes en la ciudad y los puentes, punto habitual de encuentro para los manifestantes, lucieron despejados todo el día.

Sin embargo, hubo una movilización por las calles cipoleñas que contó con la participación de una gran cantidad de personas pertenecientes a gremios y organizaciones sociales. La concentración tuvo lugar en la plaza San Martín, minutos después de las 11. Desde allí partió la nutrida columna de manifestantes, marchando por el centro, para luego volver a su punto de partida, donde realizaron una multitudinaria olla popular. Se calcula que participaron alrededor de 5000 personas.

El masivo paro de ayer convocado por las tres centrales obreras nacionales fue a raíz de la crisis económica que atraviesa el país y que se siente, sobre todo, en los bolsillos de la clase trabajadora. La pérdida del poder adquisitivo es la principal preocupación y la causa del éxito de la medida de fuerza.

Además, se protestó contra el ajuste impulsado de manera conjunta por el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. Y en ese marco, se criticó el Presupuesto 2019 que contempla una profundización del achique del gasto público.

En Cipolletti, el reclamo también fue por una mayor asistencia social en tomas y barrios populares, donde la inflación está haciendo estragos. Desde la Unter, en tanto, reiteraron su pedido de reincorporación de las dos supervisoras de Nivel Inicial que fueron separadas de sus cargos hace más de dos años.

