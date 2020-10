El Municipio y los gremios acordaron el aumento

El gobierno municipal y los gremios reconocidos por el Ejecutivo lograron un acuerdo salarial que se pagará en cuatro cuotas. El básico más bajo pasaría de 15 mil a 25 mil pesos. "No es un aumento, es una recomposición salarial. Los municipales no cobramos por encima de la inflación desde hace tiempo", aseguró Elio Vega, dirigente de ATE. La actualización salarial no se aplicará al personal de planta política. Los sindicatos pedían un 30 por ciento de incremento, pero la cifra acordada fue menor.