El Municipio prohibió la venta en puestos callejeros

El dato tomó estado público cuando los ex trabajadores de Interlagos quisieron llevar a cabo una venta de pescado en la puerta de la empresa, donde ya realizaron polladas solidarias dentro del mismo predio para juntar fondos y combatir así la falta de trabajo.

Al iniciar las gestiones en el área de Bromatología, supieron entonces que la ordenanza no les permitía concretar tal iniciativa.

A los muchachos de la ex Interlagos les hubiese gustado hacerlo en la ex embotelladora, ubicada a la vera de la Ruta 22, pero tampoco quisieron arriesgarse y tener problemas, más aún cuando en otras localidades no se presentan inconvenientes y hasta les resulta más fácil realizar la venta.

“Interlagos es cipoleña, pero valletana; y no haremos nada que se contraponga con la ley. Siempre estuvimos atados a derecho y así vamos a seguir. Si hay una ordenanza que lo prohíbe, no hay problema, lo hacemos en Roca”, expresó el presidente de la cooperativa Interlagos, Pablo Leguizamón.

Desde el Ejecutivo municipal se informó que el secretario de Fiscalización, Aldo Mildenberg, les ofreció, como alternativa, hacer un nexo con las pescaderías para que les vendan el pescado, y luego facilitarles el dinero recaudado. Esto para evitar la venta de pescado en la calle, ya que, desde el punto de vista sanitario, se corre el riesgo de que se corte la cadena de frío.

Sin embargo, Leguizamón aseguró que a él nunca le ofrecieron tal cosa ni tuvo conocimiento de esta alternativa, a menos que se lo hayan dicho al bromatólogo con el que iniciaron las gestiones para concretar esta venta de pescado.

El producto ha sido donado por una cooperativa pesquera integrada por mujeres de San Antonio Oeste, y la actividad tendrá la colaboración de las cooperativas Frigorífico J. J. Gómez y de la radio LU16 de Villa Regina.

Si bien la propuesta se hará en Roca, Leguizamón aclaró que los cipoleños que acrediten su procedencia con su DNI recibirán un 10% más de descuento, sumado al 15% que tendrán todos los compradores (25% en total), en compensación por el traslado que deberán hacer para adquirir el producto en venta.

También pueden acercarse con su documento de identidad hasta la ex embotelladora, donde recibirán un bono para hacer la compra de pescado, con el descuento que corresponde.

“La iniciativa tiene como marco la sociedad de empresas recuperadas, de reciente formación, y de la que Interlagos participa. Todos, en conjunto, decidimos hacerlo en Roca”, concluyó Leguizamón.

El pescado para todos no llegará a la ciudad

Productos baratos

Hace no mucho tiempo existía el Pescado Popular, una iniciativa impulsada por el Estado nacional y cooperativas de pescadores de la costa argentina. Recorrían el país vendiendo pescados a precios accesibles.

Comerciantes enojados

El Pescado Popular beneficiaba a las cooperativas que vendían y a los clientes, que compraban barato. Sin embargo, los comerciantes del rubro se veían perjudicados y se quejaron. Tortoriello los escuchó y prohibió la iniciativa en la ciudad.

Cambiaron las reglas

El año pasado, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que modificó el Código de Comercio de la ciudad. Allí se especifica la prohibición de la venta de alimentos y otros productos en puestos callejeros.