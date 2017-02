Ana Laura Mázzaro, de la Dirección de Deporte de Cipolletti, indicó que el presupuesto municipal para llevar a cabo la Corrida será de 2,5 millones de pesos. Hasta el momento ya se anotaron 4.800 personas, y se esperan unos 13 mil corredores.

“El presupuesto en Deporte es reducido, y este año se destinó 500 mil pesos, para la prueba de elite, y otros 2 millones para la prueba familiar”, indicó Mázarro en dialogo con LU19.

“No todo pasa por el presupuesto, y sabemos que es más austera que en otras oportunidades. El esfuerzo no sólo es e económico sino humano, y los atletas entienden esta situación. Nos vamos ajustando no para que esta fiesta sea menor, sino para que continúe creciendo. Obviamente que lo económico juega un papel importante, pero no quita que estemos trabajando y poniendo todo el empeño para que resulte de la mejor manera posible”, comentó la integrante de la Dirección de Deporte cipoleña.

Añadió que “este año se decidió mantener todo el esplendor de la Corrida, y renegar un poco en el resto de las cuestiones de la Fiesta”.

Mázzaro confirmó que hasta el momento se inscribieron 4.500 personas para la competencia familiar y 300 para los 10 kilómetros.