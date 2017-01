El Municipio autorizó un aumento del 11,9% para los taxis locales

El Municipio decidió otorgar un aumento de la tarifa de los taxis del 11,9 por ciento, que entrará a regir en lo inmediato una vez que aparezca publicado en el Boletín Oficial.

Los taxistas y las bases ya fueron notificadas de la decisión, que responde al promedio de los aumentos del combustible a lo largo de varios meses.

Cada titular deberá proceder a los cambios pertinentes en los relojes taxímetros, que luego serán controlados por personal municipal.

La suba tarifaria debió instaurarse en noviembre, pero los tacheros no quisieron aplicar el porcentaje que daba en ese entonces porque era demasiado bajo y también porque no querían perder clientela con un incremento que prácticamente no les significaba nada.

Ayer, el director de Fiscalización, Diego Rebossio, manifestó que ante la reciente alza del 8 por ciento en la nafta y en conversaciones con las organizaciones se los titulares de taxis, se procedió en la comuna a evaluar el impacto en los valores que cobra el sector.

De esta forma, se determinó que el 11,9 por ciento resultaba la variación justa a aplicar.

Desde el Ejecutivo municipal se mantienen contactos con la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines, que tiene por referentes a Sergio Sepúlveda, quien sufrió no hace mucho un violento asalto en Neuquén, y a Rubén Galván, y con la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti, que lidera hace años Liliana Villegas.

Como toda la actividad productiva, agrícola y de servicios, el sector de los taxis viene sufriendo los efectos de la inflación no sólo en lo que hace a los combustibles, sino también en todo lo relacionado con los repuestos y demás insumos.

Sin embargo, el encarecimiento del costo de vida también trajo aparejado un descenso en la cantidad de pasajeros transportados, con la consiguiente merma en los ingresos.

Por ello, la dirigencia se ha mostrado muy cuidadosa a la hora de plantear subas tarifarias aunque los aumentos en la nafta y el gas han terminado por romper la balanza e inclinarse por un nuevo tarifazo.

En el Municipio recalcan que sólo se cumple con lo pautado en ordenanza, donde están consignados los dos aumentos anuales en base al promedio de un mix de combustibles.

Pero la inflación sigue poniendo nerviosos a todos. Y es que, pese a que no quieren perder clientela, los tacheros tampoco desean quedar rezagados en relación con las subas en sus costos. Por ello, están en discusión con el Ejecutivo municipal para introducir cambios en la ordenanza sectorial e incorporar más factores al cálculo de los incrementos tarifarios vigentes hasta ahora. De esta manera esperan tener los valores al día.