El kirchnerismo local redobló sus cuestionamientos contra Pichetto

Los peronistas que respaldan a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se preguntaron, en un comunicado y dirigiéndose a sus adversarios internos, acerca de “¿qué parte de la carta abierta al senador no entendieron”. Acto seguido, reiteraron su pedido a Pichetto de “devuélvanos el voto” porque no quieren saber nada de la defensa que el legislador hace de “las políticas del saqueo, la represión, la persecución, el endeudamiento, el desempleo, el ajuste y la desaparición forzada de personas”.

En el texto se recordó que el voto en su momento para el senador estuvo dirigido a que “defienda al pueblo, para que defienda al proyecto nacional y popular”.

A los críticos de su anterior carta contra Pichetto, expresaron que “responsabilizar” de su redacción “a la compañera María Emilia Soria es subestimar nuestra inteligencia y la de ella, percibiendo en dicha mención un intento de un odio no recomendable en tiempos democráticos”. Además, agregaron que “no se puede expulsar a nadie que no comparta el pensamiento peronista si no se está” dentro de los marcos de esa doctrina.

Reiteraron su alineamiento con Cristina Kirchner y repudiaron que el varias veces derrotado candidato a gobernador haya tenido expresiones y conductas que colaboran objetivamente con el macrismo.

3 hechos en particular se le cuestionan a Pichetto.

El peronismo kirchnerista critica al senador por acompañar la reforma laboral, por cuestionar a la emigración latinoamericana en la Argentina y por referirse despectivamente hacia los mapuches y sus luchas.