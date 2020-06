Una vez realizado el hisopado, los resultaron fueron positivos y sus familiares quedaron en aislamiento. Días después, descubrieron que el joven había contagiado a cinco de los integrantes de su círculo familiar íntimo.

"Esta persona fue sorprendida escupiendo por la ventana y también subía videos, se filmaba dentro de su habitación burlándose de los demás, como si fuera algo gracioso. Uno a diario hace el esfuerzo de mantener el distanciamiento, hacer las colas en los negocios para que no hayan contagios, pero este muchacho hace lo contrario", sentenció Orazi.

Marcelo Orazi Marcelo Orazi, intendente de Villa Regina

A su vez, remarcó que la ventana del cuarto del joven no da a una zona de tránsito peatonal, pero que sigue siendo una conducta reprochable y que pone en riesgo la salud de la comunidad. "No tiene ninguna gracia, me sorprende porque también contagió a su círculo íntimo. El es transportista de frutas que descarga en el Mercado Central y de ahí vino contagiado, por eso tenemos el origen de cinco casos en Regina", concluyó.

Por el hecho, las autoridades del hospital notificaron al Ministerio Público Fiscal, quienes van a tomar cartas en el asunto e iniciar una causa contra el joven por poner en riesgo la salud de la comunidad.

En este sentido, Orazi comentó que el sexto paciente positivo para Covid-19 es un transportista oriundo de Brasil quien fue testeado en Córdoba, pero cuando las autoridades obtuvieron el resultado positivo el había continuado su viaje. "No alcanzó ni a bajarse del camión cuando llegó a Regina, quedó aislado", agregó.

Todos los pacientes internados en Villa Regina se encuentran en buen estado de salud general y ninguno requiere de asistencia respiratoria mecánica.