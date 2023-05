El increíble gesto de un campeón del mundo con un artista cipoleño

"El cuadro lo había pintado cuando ganó la Copa América, tenía el cuadro hecho desde el año pasado. Después del mundial se tuvo que volver a Inglaterra, así que se lo di a la mamá y me dijo que me iba a avisar que iba a estar en junio", explicó el muchacho que sigue sin poder creer el momento vivido esta semana.

Es que el martes al fin Sergio pudo conocer al ídolo del pueblo y entregarle su creación. Todo con la complicidad de la madre del futbolista, clave en esta historia. "Me conecté con la mama de él y cuando me dio la confirmación de que me iba a recibir, me vine para acá. Lo pude conocer y se lo pude entregar, súperhumilde, estaba contentísimo", relató Caffarena.

"Con todo esto nació un sueño que fue el poder conocerlo personalmente y entregarle en mano, cual trofeo, su merecido reconocimiento. Y como los sueños dejan de serlo en el preciso momento en que uno los cumple, ahora dejó de serlo y se convirtió en una emocionante y muy linda realidad", reflexionó reconfortado.

Y contó más detalles de ese encuentro inolvidable con el crack de la Scaloneta. "Fue algo muy emotivo. Lo mío fue homenajear y obsequiar a mi coterráneo este cuadro que hice con mis manos. En ese momento campeón de américa y hoy, además, campeón del mundo, Lisandro Martínez", señaló con la emoción a flor de piel.

En el final sostuvo: "Estoy eternamente agradecido con el campeón del mundo y de la vida, por su amabilidad y humildad al recibirme y a su madre Gogo (Silvina) quién gestionó todo desde el principio e hizo posible que esto suceda". Dos genios. ¿Se vendrá otro mural con la tercera?