Tras la aprobación en la Legislatura del proyecto para expropiar las 66 hectáreas ocupadas por cinco barrios irregulares, aún se espera la tasación fiscal para negociar la venta. Por un error en el cálculo, el Municipio deberá volver a procesar los datos para saber cuánto se ofrecerá por lote.

Romero cuestionó que en ningún momento lo hicieran partícipe del proyecto de expropiación. “Hace dos años no tengo contacto con nadie, ni siquiera con el Municipio. Me parece correcta la ley, era la solución más viable. Estamos esperando que nos convoquen para negociar, ya que estamos abiertos al diálogo y no vamos a poner ningún tipo de traba”, relató.

Agregó que a nivel judicial él ya hizo todo lo que podía hacer y dijo que ganó en todas las instancias requeridas. “La intención que tengo es terminar con todo lo antes posible. Ya estoy cansado y pensé en abandonar la lucha muchas veces, pero nueve años no los puedo tirar a la basura”, dijo Romero. Añadió que en caso de ser convocado para negociar, buscará cobrar el valor real de las tierras.

Por el momento no existe una convocatoria cierta, aunque adelantó que el próximo jueves lo recibirá el secretario de Gobierno, Bruno Bordignon. “Tengo una buena relación con los funcionarios y con el intendente. Entendí que la discusión debe ser con ellos y no con los vecinos del Obrero. Nosotros fuimos despojados de un valor y hay que remendarlo. Espero que la negociación sea este año y no la pasen para el 2019, que es un año electoral”, comentó, dejando entrever que podría ser utilizado como eslogan de campaña.

Al igual que Romero, las familias esperan que se defina lo antes posible la valuación fiscal.

--> Así será el proceso de negociación

Las tomas beneficiadas. La ley aprobada por la Legislatura incluye a los barrios Obrero A y B, Nueva Esperanza y 2 y 10 de Febrero, todas ocupaciones ubicadas al norte de Circunvalación Illia. En la ciudad quedarán casi 30 tomas por regularizar.

Cómo se fijará el precio. El Municipio determinará el valor fiscal de cada parcela -sin contemplar las mejoras realizadas por las familias- y le sumará un 30%. Si los propietarios aceptan, se discutirá el plan de pago, si no, podrían recurrir a la Justicia.