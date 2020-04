El drama económico de muchos tatuadores

Florencia Monti, joven trabajadora del tatuaje de la ciudad, dialogó con LM Neuquén acerca de su situación laboral en medio de la pandemia. Instagram (@f.monx) es su única trinchera. "Está bastante difícil la situación para los que somos independientes, como todo trabajo relacionado al arte, no tenemos ninguna ayuda de nada y tenemos que trabajar desde nuestras casas, cosa que está prohibida por la cuarentena", dijo. Sin embargo, aclaró que, en caso de poder hacerlo, sigue existiendo riesgo. "No deja de ser meter a alguien a nuestra casa", advirtió.

Espera cada decreto nacional con la intención de escuchar que su actividad fue habilitada, pero eso parece que va a ser dentro de mucho tiempo. "Estoy esperando que empiecen a habilitar algunas actividades y así poder empezar a tatuar, siempre tomando las medidas necesarias", aseguró la tatuadora, que además añadió: "Es como un círculo vicioso, si la gente no tiene trabajo tampoco te pueden pagar un tatuaje".

A Florencia, la pandemia la agarró en un periodo de transición, ya que dejó su anterior alquiler para buscar otro en la ciudad, pero la cuarentena y la falta de trabajo la agarraron de imprevisto y tuvo la suerte de poder parar con su madre. "Tengo la fortuna de poder estar acá con ella, que me da de comer y me ayuda. Yo no hubiera podido pagar el alquiler y los servicios que están altísimos. Hubiera sido una deuda detrás de otra" aseguró la tatuadora.

Drama -tatuadores-2.jpg La crisis de coronavirus ataca a los tatuadores.

Sin embargo, desde su experiencia, y a modo de conclusión de las charlas que ha tenido con sus colegas, el tatuador independiente es quien peor la pasa en este contexto. No solo porque cuando vuelva todo a la normalidad seguramente las personas van a elegir la confianza que les da un local habilitado, sino porque fuera de ejercicio los trabajadores independientes pierden la posibilidad de mostrarse a su público. "Seguramente haya colegas que tienen que pagar un alquiler de un local y eso les esté trayendo problemas, pero hay gente que tiene un buen pasar económico y se puede dar el lujo de respetar la cuarentena sin preocuparse", dijo.

Con un tono de preocupación que inundó su voz, se refirió al tiempo que deberá estar parada por culpa del virus que afectó al mundo. "Voy a estar afuera de mi trabajo por unos cuatro meses que son súper importantes. No solamente porque no cobro, sino porque se estanca todo el crecimiento artístico que yo venía teniendo como tatuadora, como dibujante", indicó. Después de una pausa de un segundo, se lamentó: "Me estoy hundiendo en un pozo".

Por ahora, Florencia solo espera que más temprano que tarde habiliten su trabajo como tatuadora en casa y con las medidas de precaución necesarias: "El tatuaje ya de por sí tiene un montón de medidas de seguridad a las que estoy en condiciones de agregarle todas las necesarias para el coronavirus".

Reconoce que no puede simplemente lamentarse por la situación y, aunque no puede trabajar, debe aprovechar el tiempo para su desarrollo profesional: "Lo mejor que puedo hacer para mejorar la situación es producir".

Un trabajo que no se transforma

La posibilidad de hacer una preventa de algún tatuaje, algo que está siendo una trinchera de vanguardia en otros rubros, como los locales de ropa, no se puede aplicar al trabajo de los y las tatuadoras. “No podemos vender un tatuaje ahora y hacerlo cuando se termine la cuarentena porque el tatuaje es algo muy del momento. Es muy difícil que alguien guarde durante tantos meses la intención de hacerse el tatuaje. De hecho, la gente te escribe en el momento que lo piensa y muchas veces se termina arrepintiendo. Se les va la emoción”, contó.

Además, la tatuadora aseguró que “es imposible que te paguen un tatuaje cuando la gente tampoco está trabajando. Si no pueden comprar comida, menos van a pagar un tatuaje”.

El panorama del arte, que en la mayoría de los casos es de trabajo en negro, es poco esperanzador para los artistas de Neuquén.

El caso del tatuaje no es la excepción a la norma.

