"El deterioro del servicio de Edersa es alarmante"

Falta de inversión

“El servicio se va deteriorando porque, más allá de las contingencias que puede haber, la distribuidora no está invirtiendo, y eso es muy notorio. Cada vez hay más cortes y cada vez duran más”, afirmó Pérez. Mientras que Guillermo Zeug, responsable del Área Legal, añadió: “Siempre hay multas, y ese dinero no va a parar al Estado, con eso se resarce a los usuarios” ya que se descuenta de la facturación. Los motivos de un corte pueden ser diversos, pero hay ciertos denominadores comunes, tales como las sobrecargas que se producen por altas temperaturas; problemas de interferencia o accidentes. También existen interrupciones por causas de fuerza mayor, atribuibles a ráfagas que superen los 80 kilómetros por hora o temperaturas de 40 grados centígrados. Salvador de Acetis, a cargo del Departamento de Calidad de Servicio, y el ingeniero Juan Manuel Ramos indicaron que los cortes pueden haber afectado sólo a un usuario, o bien, a un barrio o a toda la cuidad. Sin embargo, indicaron que la relación más o menos es la siguiente: por cada 160 interrupciones totales hay unas 40 son individuales. Es decir, la mayoría tiene un alcance significativo sobre la población; y quienes viven hacia el final de los alimentadores son los más complicados, lo que coincide con las zonas rurales.

Oficial: El promedio de cortes se desprende de los datos que Edersa declara ante el EPRE.

Tomas

Según la abogada del Sector Usuarios, Valeria Aguirre, parte de los cortes pueden ser consecuencia de las conexiones clandestinas, ya que reducen la calidad del servicio. Sin embargo, dijo que esta problemática los excede como órgano regulador de la energía. No obstante, de la enorme cantidad de interrupciones registradas en febrero (282), desde el EPRE se indicó que sólo 12 fueron declaradas como contingencias de “fuerza mayor”. igualmente serán analizadas.

“Con la multa ya no alcanza ni logramos el efecto buscado, así que les estamos diciendo qué tienen que hacer. Hacemos inspecciones y tomamos acciones técnicas directas”. Néstor Pérez. Presidente del Ente Regulador de la Energía (EPRE )

Niegan que falten inversiones por un atraso en la tarifa

Durante los próximos 30 días, el EPRE evaluará el pedido de aumento del 70 por ciento solicitado por la distribuidora. Y aunque todavía no hay una resolución, el presidente del ente regulador Néstor Pérez adelantó que lo que se solicita es desmesurado; y en la revisión tarifaria considerarán la cantidad de cortes que se produjeron. La empresa fundamentó la cifra en el atraso en la aplicación del nuevo cuadro tarifario (debía aplicarse en noviembre del año pasado) y en la necesidad de recuperar sus ingresos para hacer inversiones. Sin embargo, en el EPRE consideran que, al menos el último argumento, es falso. “Edersa esgrime que no le damos tarifa suficiente, pero eso no es cierto. Creemos que sí se la dimos para invertir y no lo han hecho”, dijo el ingeniero. Y más adelante advirtió: “Además, sabemos que hasta el año pasado mantenía una deuda con Cammesa, y esto es peligroso, porque pueden comenzar las restricciones”. El EPRE hasta amenazó a Edersa con una quita de la concesión si no regularizaba la deuda y una de las últimas medidas antes de resolver el cuadro tarifario fue pedir un informe a la cámara que administra el mercado eléctrico. El ente regulador quiere saber si la distribuidora está pagando por la energía o volvió a endeudarse. Y aseguran que eso tendrá peso propio en la decisión final. Pérez indicó que, en la revisión tarifaria, también le plantearán a la distribuidora la lista de obras que consideran necesarias y la posibilidad de auditarlas. “No le daremos dinero hasta tanto nos permita hacer esto”, concluyó. Ese incremento se sumará al que ya se aplicó en las boletas, de un 25%, ya que en ese caso se trata de una suba del precio de la energía en el mercado mayorista.