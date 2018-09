El gremio denunció que a una profesora de inglés que estaba embarazada le avisaron repentinamente de un cambio de categoría en su recibo de sueldo, por el cual pasaba de docente a empleada de comercio. Esto motivó que la administración del colegio Fátima le otorgara sólo 90 días por maternidad y no 210 como establece la resolución del Ministerio de Educación. Tras varias reuniones pautadas en las que no se presentó el cura, se determinó llevar el caso a la Justicia Laboral.

El viernes a primera hora estaba pautada la audiencia de conciliación en Trabajo, pero el cura pegó el faltazo y mandó a su apoderado, el abogado Federico Stella. El encuentro se llevó a cabo, pero sin la posibilidad de que las partes llegasen a un acuerdo.

Según explicó el secretario general de Unter Cipolletti, Gonzalo Olguín, el abogado mantuvo la misma postura que el cura, de no reconocer los derechos labores de la docente. “Explicó que hay docentes que no están bajo la planta funcional como establece el Ministerio de Educación, y no les corresponde la licencia por maternidad establecida en la legislación 233/98 para trabajadores estatales. Nuestro posicionamiento es que toda persona que dé clases y esté al frente de estudiantes deberá gozar de estos derechos”, relató.

La ley orgánica de educación, sancionada en 2012, contempla que los docentes de las instituciones de gestión privada “tienen derecho a una remuneración mínima y a condiciones laborales iguales a las de los docentes de instituciones educativas estatales”, lo que sería otro argumento favorable al reclamo del gremio.

Desde la Unter, además, aseguraron que hay precedentes al respecto, por lo que, si el caso llegara a instancias judiciales, es muy probable que la patronal pierda el litigio y la trabajadora pueda usar todas las licencias contempladas por Educación. Actualmente, la profesora ya está de licencia por maternidad.

El abogado que representa al colegio subsidiado por el Estado pidió un cuarto intermedio hasta el viernes próximo para evaluar la situación junto con el cura y poder presentar una resolución al conflicto. Según trascendió, el apoderado intentará evitar la instancia judicial y lograr llegar a un acuerdo por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo. Para el sindicato, el objetivo es lograr que la docente tenga sus días de licencia y sea encuadrada correctamente.