El cuerpo hallado semienterrado detrás del hospital es de un adolescente

La familia del adolescente se acercó a la unidad policial en la tarde de ayer para denunciar la desaparición, ya que habían perdido todo tipo de contacto con el joven en la mañana del miércoles y no habían sabido más nada de él.

Hasta que no se realice el reconocimiento por parte de la familia el Ministerio Público Fiscal a cargo de Rita Lucía no dará a conocer la identidad de forma oficial. Además, las causas de la muerte, se informarán una vez finalizada la autopsia en la Morgue Judicial de General Roca, que se espera que pueda demorar más de lo habitual por tratarse de un día feriado en el que las oficinas judiciales no cuentan con personal.

Familiares y amigos despidieron al joven en las redes sociales. Una gran cantidad de mensajes mostraron el pesar por la muerte del adolescente que era oriundo del norte de la ciudad, del barrio Villarino, y estudiante del CEM 76.

Estaba semienterrado en una montículo de tierra

El hallazgo se produjo en un gran predio, cercano al CEM 120 y al polideportivo situado sobre Naciones Unidas y Arenales, donde se encontraban trabajando varios obreros con el acopio del material para las tareas de asfalto en el barrio Don Bosco. En un momento determinado, les llamó la atención un bulto que sobresalía en un montículo de piedras y al acercarse confirmaron que se trataba de una persona. Enseguida dieron aviso a la policía y acudieron efectivos de la Unidad 24 del barrio Don Bosco y el Equipo Médico Forense.